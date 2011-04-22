Стала известна судьба построек бывшего завода Людвига Нобеля на Выборгской стороне

Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагалось демонтировать аварийные конструкции объекта, установить дополнительные удерживающие конструкции (контрфорсы), консервировать и усилить сохраняемые элементы.

Власти Северной столицы сообщили о судьбе двух зданий-памятников, которые находятся на территории бывшего механического завода "Людвиг Нобель", известного с 1918 года как машиностроительный завод "Русский дизель". Как пишет "Петербургский дневник", речь идет об Экспериментальном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера А, и Чугунолитейном цехе на Большом Сампсониевском проспекте, 30, литера Б.

В настоящее время оба объекта находятся в частной собственности. Зимой этого года жители Петербурга обратили внимание на работы по демонтажу на территории исторического комплекса. Работы проводились с разрешения Смольного и уже завершены.

Как сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), речь идет о первоочередных противоаварийных работах, которые проводились на территории Чугунолитейного цеха.

Согласно разработанным документам и выводам специалистов, предполагалось демонтировать аварийные конструкции объекта, установить дополнительные удерживающие конструкции (контрфорсы), консервировать и усилить сохраняемые элементы.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"