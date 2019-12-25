Суд закрыл фудтрак в Приморском районе за антисанитарию

Петроградский районный суд привлек к ответственности индивидуального предпринимателя, который продавал еду в фудтраке в Приморском парке Победы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Роспотребнадзор установил, что в фудтраке "Crazy Fox" на продукции отсутствовала маркировка по срокам годности и условиям хранения, инвентарь хранится не в специально отведенном месте, информация о замене фритюрных жиров не фиксируется и так далее.
Защитник признал нарушения и сообщил о том, что их уже исправили. Деятельность фудтрака приостановили на 30 суток, на данный момент этот период уже прошел.
Фото: Unplash
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