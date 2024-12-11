Руководителя мошенников, бравших деньги на строительство домов в Ленобласти, заключили под стражу

По версии следствия, лже-строители могли собрать с жителей региона более 100 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу лицу, фактически выполнявшему финансово-хозяйственную функцию от лица ООО "Мой дом мечты", генеральному директору ООО "Мой дом мечты " - в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, ранее в Ленинградской области полиция выявила серию хищений под видом загородного строительства. Клиенты строительной компании переводили миллионы рублей на покупку участков и строительство домов, но в итоге не получали обещанного жилья. Один из потерпевших, участник СВО, лишился 13,5 млн рублей. Всего известно о четырех жертвах, потерявших более 26 млн рублей, но расследование показало, что число пострадавших может достигать 18 человек, а общий ущерб — около 100 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе обысков у фигурантов изъяли документацию, а сотрудников и руководство компании доставили в следственные органы.

Видео: СК РФ