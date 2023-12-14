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Утверждено обвинительное заключение в отношении водителя автокрана, который насмерть сбил пятиклассницу на Орджоникидзе

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Водитель находился в состоянии опьянения.

В Петербурге утверждено обвинительное заключение в отношении водителя автокрана, совершившего смертельный наезд на несовершеннолетнюю. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца Пензенской области. Он обвиняется в нарушении правил, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 26 апреля 2023 года водитель автокрана Liebherr LTM, находясь в состоянии опьянения, выехал на желтый сигнал светофора на перекресток проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе, где совершил наезд на малолетнего пешехода. Девочка 2011 года рождения скончалась от полученных травм.

Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения по существу в Московский районный суд.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: авария на орджоникидзе, проспект юрия гагарина, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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