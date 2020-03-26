Пайщики пришли в суд, чтобы поддержать обвиняемых по делу кооператива "Бест Вей"

Репортаж Piter.TV из зала суда.

В Петербурге "зависло" судебное дело жилищного кооператива "Бест Вей". Срок содержания под стражей обвиняемых истекает, а дело всё ещё не передано в суд. Очередное заседание по продлению ареста для четырёх сотрудников ЖК прошло накануне: поддержать их пришли пайщики кооператива.

Все свои обязательства на всех этапах кооператив выполнил передо мной в полном объеме. Я довольный пайщик. Я безумно благодарю кооператив за то, что он дал крышу над головой моей семье. То, что происходит вот эти 2 года... это просто беспредел. Это мое субъективное мнение. Татьяна Богданова, пайщик

Люди переживают, ведь в месте с процессом зависли и арестованные средства кооператива. По мнению пайщиков, эти деньги могли бы решить проблемы многих из них.

Деятельность кооператива была полностью заблокирована следственными органами, а не кем-либо другим. И таким образом, естественно, моя мечта о квартире так и не была достигнута. Но я все равно надеюсь, что мы поживем в ней и добьемся того, о чём мечтали. Андрей Щеглов. пайщик

На очередном заседании следствие требовало продлить арест для Михаила Измайлова, Александры Григорьевой, Анны Высоцкой и Елены Соловьёвой. Помощник директора, бухгалтер, индивидуальный предприниматель и эвент-менеджер подписали отказ от ознакомления с материалами дела. Следствие настаивает на необходимости этой процедуры

Налицо явная заинтересованность следствия в том, чтобы обвиняемые содержались под стражей. Тот факт, что за предыдущие три месяца так и не было составлено обвинительное заключение, говорит нам, что у следствия не хватает доказательств по данному делу. Павел Сафонов, адвокат

По итогам заседания всем фигурантам продлили срок заключения под стражей по 18 января 2024 года. Дело "Бест Вей" переносится на следующий год, а обвиняемые скоро "отметят" уже 2 года за решёткой без доказанной вины. Защита уже заявила, что будет обжаловать решение в установленном порядке.

Видео: Piter.TV