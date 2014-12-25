Строительство нового моста через Охту продолжается на обходе Мурино

Мост будет иметь длину почти 150 м и ширину в четыре полосы для движения автомобилей.

Дорожники Ленобласти поделились кадрами строительства нового моста через Охту на обходе Мурино в створе Пискаревского проспекта. Сейчас идет обустройство опор для будущей переправы, говорится в сообщении в Telegram-канала Dorogi_lo.

Мост будет иметь длину почти 150 м и ширину в четыре полосы для движения автомобилей. Его будут поддерживать шесть опор. Процесс хорошо показан на видео. Видно цепи, краны, экскаваторы и защитный шпунт вдоль берега Охты.

На другой стороне строительства обхода Мурино строится развязка. В месте, где новая дорога соединяется с Токсовским шоссе недалеко от Кузьмолово, ведется укрепление насыпи и очистка Капральева ручья.

Отметим, что завершение строительства обхода Мурино запланировано на 2026 год.

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Видео: Telegram / Dorogi_lo