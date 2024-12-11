Выдано разрешение на строительство детского сада на проспекте Славы

Строительство учреждения на 125 мест будет выполнено в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП)

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения с бассейном на проспекте Славы, участок 157. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Строительство учреждения на 125 мест будет выполнено в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). В детском саду будут предусмотрены просторные игровые и учебные помещения, физкультурный и музыкальный залы, бассейн, а также благоустроенная территория для прогулок.

Проектом также будет обеспечена доступность маломобильных групп населения в здание.

Итоги 2024 года: в Петербурге построено 118 новых объектов инфраструктуры.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга