Итоги 2024 года: в Петербурге построено 118 новых объектов инфраструктуры

Большая часть объектов реализована за внебюджетные средства.

В 2024 году в Санкт-Петербурге завершено строительство 118 объектов, включая детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные комплексы и транспортные проекты. Большая часть объектов реализована за внебюджетные средства, что демонстрирует высокий уровень взаимодействия с частными инвесторами.

Социальная инфраструктура

В сфере образования введено 42 детских сада, из которых 34 построены за счет инвесторов, и 33 школы. Среди ключевых объектов – детский сад на 420 мест в Красносельском районе и школа на 1925 мест в Шушарах. Также построены совмещенные образовательные комплексы, например, в районе Каменка и на Сызранской улице.

В здравоохранении завершено строительство 20 объектов, включая амбулаторно-поликлинические центры в жилых комплексах "Ручьи" и "Огни залива", лечебно-диагностический корпус в больнице №40 и детский туберкулезный санаторий в Ушково.

Спорт и культура

Для развития спорта открыты физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Подвойского и многофункциональный спортивный комплекс в Калининском районе. В сфере культуры завершено строительство киноконцертного комплекса в Зеленогорске и архивного центра на Заневском проспекте.

Метрополитен

Особое внимание уделено развитию метрополитена. В 2024 году открыта станция "Горный институт", завершены 35% проходки тоннеля зеленой линии до станции "Каменка". Начинаются работы на станциях "Яхтенная" и "Зоопарк". Также ведется строительство станции "Юго-Западная", запуск которой запланирован на конец 2025 года.

Более подробно о строительстве соцобъектов в Петербурге в 2024 году можно прочитать на портале "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"