Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на Адмирала Трибуца

По предварительным данным, мужчина выстрелил в прохожего.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе из травматического пистолета на улице Адмирала Трибуца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение в полицию поступило в 18-м часу 6-го сентября. По словам очевидца, незнакомец выстрелил в него из предмета, похожего на пистолет, у дома №8. По "горячим следам" оперативники задержали 44-летнего менеджера компании. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

У подозреваемого изъяли травматический пистолет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал пенсионерку в 2017 году.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.