Эксперты прокомментировали стратегические инициативы социально-экономического развития России

Правительство РФ утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Инициативы разделены по 6 направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На первый этап выделят до 4,6 триллиона рублей. Часть из них возьмут из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния и инвестиций.

Эксперты отметили, что инициативы являются детализированной схемой реализации и финансирования тех предложений, которые были озвучены Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. При детальной проработке схемы проекты должны оказать значительный эффект на жизнь граждан.

Фото: Piter.TV