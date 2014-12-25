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Эксперты прокомментировали стратегические инициативы социально-экономического развития России
Сегодня, 17:42
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Эксперты прокомментировали стратегические инициативы социально-экономического развития России

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Правительство РФ утвердило 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны до 2030 года. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Инициативы разделены по 6 направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан. На первый этап выделят до 4,6 триллиона рублей. Часть из них возьмут из федерального бюджета, Фонда национального благосостояния и инвестиций. 

Эксперты отметили, что инициативы являются детализированной схемой реализации и финансирования тех предложений, которые были озвучены Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. При детальной проработке схемы проекты должны оказать значительный эффект на жизнь граждан. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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