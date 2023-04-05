Станция Рыбацкое обслужила 265 тыс пассажиров за три недели

Обновленная инфраструктура станции Рыбацкое позволила значительно увеличить пропускную способность после изменения схемы движения пригородных поездов.

За первые 3 недели после открытия новой инфраструктуры железнодорожная станция Рыбацкое обслужила 265 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Санкт Петербурга.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года пассажиропоток составил 123 тыс. человек.

Увеличить пропускную способность удалось благодаря новой турникетной линии и дополнительному сходу с первой платформы. Сейчас через них проходит более 40% пассажиров, а нагрузка на основные турникеты снизилась почти на треть.

В Комтрансе отметили, что в часы пик среднее время прохождения контроля не превышает 5 минут. В первые недели после запуска сотрудники помогали пассажирам привыкнуть к новой схеме движения. Несмотря на то что большинство уже адаптировалось к изменениям, усиленный режим работы персонала сохраняется.

С 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления временно прибывают на станцию Рыбацкое вместо Московского вокзала. Изменения связаны со строительством первой в России высокоскоростной магистрали между Санкт Петербургом и Москвой.

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Фото: скриншот пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга