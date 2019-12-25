Новые правила работы врачей по совместительству рассматривают в Петербурге

Вопрос рассматривался с участием председателя профильного комитета по здравоохранению Андрея Сараны, недавно занявшего данную должность.

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга 17 сентября единогласно поддержали первую версию проекта закона, позволяющего исполнительной власти устанавливать продолжительность рабочего времени по совместительству для медицинских работников среднего звена и врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения, испытывающих нехватку кадров.

Вопрос рассматривался с участием председателя профильного комитета по здравоохранению Андрея Сараны, недавно занявшего данную должность. Чиновник отметил, что на сегодняшний день в Северной столице трудятся более 300 врачей и свыше 600 медсестёр на условиях совместительства. Принятие инициативы позволит стандартизировать нормы рабочего времени для сотрудников отрасли.

Основная часть дискуссии сосредоточилась вокруг проблем обеспечения медицинским персоналом, размеров заработной платы и объёма нагрузок на работников отрасли. Депутат Денис Четырбок обратил внимание, что новая норма выровняет социальные гарантии медиков бюджетных учреждений здравоохранения с представителями иных бюджетных отраслей.

Смольный рассчитывает, что единая система совместительства обеспечит необходимую социальную защищённость медперсоналу. Необходимость внесения поправок возникла вслед за изменениями федеральных законов, допускающих самостоятельное регулирование субъектами вопросов совмещения должностей медицинскими работниками.

Ранее мы сообщили о том, что рассмотрение электронных обращений родителей станут обязательными в Петербурге.

Фото: Piter.TV