Петербург получит дополнительные федеральные средства на проведение неонатального скрининга

Всего в 2025 году из федерального бюджета Санкт-Петербург получит на эти цели 51,1 млн рублей.

Петербург получит дополнительные федеральные средства на проведение расширенного неонатального скрининга. Об этом сообщили в Смольном.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга об одобрении дополнительного соглашения, предполагающего увеличение федеральной субсидии на проведение в Петербурге неонатального скрининга на 8,1 млн рублей.

Всего в 2025 году из федерального бюджета Санкт-Петербург получит на эти цели 51,1 млн рублей. Средства будут направлены на софинансирование мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг).

В 2025 году 63% расходов на неонатальный скрининг несёт городской бюджет. Он предоставляет на реализацию данной программы почти 87 млн рублей.

Прокатом товаров для новорождённых в Петербурге до конца 2025 года смогут воспользоваться более 10 тысяч семей.

Фото: unsplash (Omar Lopez)