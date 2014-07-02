Средняя стоимость "квадрата" жилья в Петербурге оставалась стабильной в 2025 году, в отличие от Москвы и Ленобласти

Стабильность петербургского рынка может быть связана с насыщением предложения и сбалансированным спросом.

Согласно данным Минстроя России, рынок жилой недвижимости в трех ключевых регионах страны демонстрировал разные тенденции в 2025 году. Санкт-Петербург сохранил уникальную стабильность – стоимость квадратного метра в течение всех четырех кварталов оставалась на уровне 165 315 рублей – отметил портал "Строительный Петербург".

Ленинградская область показала уверенный рост цен: с 128 230 рублей в первом квартале до 149 326 рублей в четвертом. Годовая динамика составила более 16%, при этом наибольший скачок произошел во втором квартале, когда средняя цена выросла почти на 15 000 рублей.

Московский рынок продемонстрировал резкое подорожание во второй половине года. После стабильных показателей в диапазоне 174-176 тысяч рублей за квадратный метр в первом полугодии, к четвертому кварталу цена достигла почти 199 000 рублей. Этот показатель подтвердил статус столицы как самого дорогого жилищного рынка страны.

Инфографика: портал "Строительный Петербург".

Стабильность петербургского рынка может быть связана с насыщением предложения и сбалансированным спросом. В то же время активное развитие новых жилых комплексов в Ленинградской области и сохраняющийся высокий спрос в Москве стали основными драйверами роста цен в этих регионах.

Фото: Минстрой РФ