Спрос на mp3-плееры увеличился на треть в Петербурге

Продажи CD-дисков в городе подскочили на 270%, обогнав общероссийские показатели.

Жители Петербурга всё чаще отказываются от стриминговых сервисов в пользу классических форматов прослушивания музыки. За прошлый год оборот mp3-плееров в Северной столице вырос на треть, что почти в три раза выше общероссийских показателей. Средняя цена такого устройства составляет около 2 тысяч рублей, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на данные маркетплейсов.

В 2025 году продажи CD-дисков в Петербурге взлетели на 270% — это также значительно выше средних показателей по стране . В целом по России продажи портативных медиаплееров за год увеличились на 83% и превысили 153 тысячи единиц .

Интересно, что большинство покупателей (64%) выбирают модели дешевле 2 тысяч рублей. При этом 84% проданных плееров не имеют сенсорного экрана — петербуржцы предпочитают управлять музыкой с помощью привычных кнопок. Устройства с сенсорными экранами занимают лишь около 11% рынка .

Эксперты связывают этот тренд сразу с несколькими факторами. В сети "М. Видео" объясняют тенденцию усталостью от смартфонов: отдельный плеер позволяет слушать музыку, не отвлекаясь на уведомления, звонки и приложения, устраивая себе "цифровой детокс".

Однако ведущую роль, по мнению аналитиков, сыграли ограничения на стриминговых платформах. С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки к закону о пропаганде наркотиков — исполнители и лейблы могут получить штраф за упоминание запрещённых веществ в песнях. Ещё до вступления закона в силу стриминговые сервисы начали редактировать треки: вырезать отдельные слова и строки или полностью удалять некоторые песни и альбомы.

Для слушателей это стало сигналом: скачанная на плеер музыка не может быть изменена или удалена без их ведома, в отличие от контента в стримингах. Пользователи готовы мириться с неудобствами — вручную загружать файлы через компьютер, лишь бы сохранить любимые треки в первозданном виде.

Свою роль играет и общий тренд на "аналоговые" технологии и ностальгия по ранним цифровым устройствам. По данным продавцов, около 80% покупателей выбирают подержанные модели, в том числе плееры начала 2000-х. Средняя цена таких ретроустройств на вторичном рынке составляет около 6,3 тысячи рублей.

Кроме того, в некоторых районах Москвы и Петербурга фиксировались перебои с мобильным интернетом, что тоже могло подстегнуть спрос на офлайн-устройства.

