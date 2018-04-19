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"Тосно" выбил "Спартак" из Кубка России в серии пенальти: видео неудачи Глушакова

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Российский профессиональный футбольный клуб "Тосно" из Ленинградская области сенсационно вышел в финал Кубка России.

Московский "Спартак" 18 апреля проиграл ФК "Тосно" в рамках матча 1/2 финала Кубка России. При этом матч проводился на домашнем поле спатаковцев.

"Тосно" вышел в финал Кубка России

С итоговым счетом 5:4 спортсмены "Тосно" из Ленинградской области обыграли в Москве "Спартак". Судьба московского клуба решилась в серии пенальти. "Спартак" вылетел из Кубка России.

Болельщики красно-белых злостно говорят о том, что "Глушаков дважды похоронил "Спартак". Речь идет о том, что игрок не использовал момент в конце матча и не забил решающий пенальти.

Серия пенальти:

1:0 – Адриано идеально исполнил под штангу. 
1:0 – Селихов упал в нужную сторону и отбил удар Дугалича.
2:0 – Комбаров пробил в один угол, а Юрченко прыгнул в другой. 
2:1 – Галиулин ударил под перекладину. 
2:1 – Фернандо пробил не очень сильно – Юрченко справился. 
2:2 – Труич не ошибся.

3:2 – Зе Луиш пробил хорошо, хотя Юрченко почти дотянулся. 
3:3 – Жигулев нарочно слабо исполнил по центру верхом и угадал. 
4:3 – Селихов был фантастически близок к тому, чтобы отбить удар Промеса, но чуть-чуть не повезло. 
4:4 – Буйволов положил мяч под правую штангу. Без шансов. 
4:4 – Глушаков пробил слабо по центру – Юрченко справился! 
5:4 – Нуну Роша переиграл Селихова.

Фото: Алёна Сахарова

Видео: YouTube - Ваня Карпов

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Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Спорт Картина дня

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