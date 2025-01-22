Петербург защитит берега Финского залива от размыва новой системой

Генеральная схема определит участки залива с разрушением до 3 м в год.

В Петербурге создадут систему инженерной защиты берегов Финского залива. Это стало возможным после подписания президентом РФ закона о внесении изменений в Водный кодекс и ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений". Документ даёт регионам право самостоятельно определять ведомство, ответственное за берегозащиту, что позволит Северной столице перейти к системной работе по укреплению территорий залива и Невской губы, сообщила пресс-служба Смольного.

По заказу комитета по природопользованию уже разрабатывается Генеральная схема берегозащиты. В ней определят участки, наиболее подверженные размыву, и перечень необходимых мероприятий. В дальнейшем документ планируют включить в Генеральный план города. Местами береговая линия разрушается со скоростью до 3 метров в год, что приводит к потере пляжей и создаёт риски для инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что места отдыха нерп в заказнике Ленобласти обезопасили от квадроциклов и внедорожников.

Фото: Piter.TV