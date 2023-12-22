Петербург планирует поставить рекорд и построить 99 соцобъектов в 2024 году

39 из них будет построено за счет Адресной инвестиционной программы, а 60 объектов планируется ввести за счет внебюджетных средств.

Заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков в прямом эфире на Радио России рассказал, что в этом году строительная отрасль в Северной столице поставит рекорд. Подробнее об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В 2024 году планируем ввести рекордное количество социальных объектов – 99 – 39 из них будет построено за счет Адресной инвестиционной программы, а 60 объектов планируется ввести за счет внебюджетных средств. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

Всего будет построено: 36 общеобразовательных школ на 33 226 мест. Из них: 10 бюджетных школ, 21 – за счет инвесторов и 5 – по концессионным соглашениям. Школы появятся практически во всех районах города: в Адмиралтейском – 1, Василеостровском – 3, Выборгском – 4, Калининском – 1, Колпинском – 1, Красногвардейском – 2, Красносельском -9, Кронштадском – 1, Курортном – 1, Московском – 3, Невском – 2, Петродворцовом – 2, Приморском – 4, Пушкинском– 2

Также в городе построят 38 детских садов на 7 590 мест и 1 объект совмещенного образования. Будет введено 10 объектов здравоохранения, включая поликлинику в Красногвардейском районе, две станции скорой помощи в Петродворцовом и Красносесельском районах. Начинается в этом году строительство крупнейшего медицинского кластера в Приморском районе. Продолжается возведение двух больниц на Авангардной и нового корпуса 40-ой больницы.

Еще в планах ввести в 2024 году три объекта спорта, включая школу дзюдо на Замшина. Помимо этого,идёт строительство ещё 11 объектов иного назначения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)