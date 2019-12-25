Петербуржцы выступили против сноса дома в Прачечном переулке

Речь идет о здании издательства и типографии "Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон".

В доме планируют провести ремонт из-за неудовлетворительного состояния лицевого фасада и брандмауэра здания. Сейчас решается, какая часть является исторической, а какая — нет.

В среду, 14 сентября, жители Петербурга провели встречу, чтобы собрать подписи против возможного сноса части здания. В обращении, подписанном горожанами, говорится о том, что они просят включить в предмет охраны все исторические части здания, построенные до 1917-го года.

На протяжении недели сбор подписей продолжится. Потом обращение направят губернатору Петербурга, главе Минкульта РФ, вице-губернатору Николаю Линченко и председателю КГИОП.

В КГИОП в свою очередь ранее комментировали ситуацию. Там сообщили, что на данный момент отсутствует согласованная ведомством проектная документация на приспособление объекта для современного использования и разрешение на проведение работ на объекте.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС