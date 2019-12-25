Редкий ВАЗ-2103: от 35 тысяч до 2,5 миллионов рублей

Один из культовых отечественных седанов — ВАЗ-2103, известный как "трешка", сегодня можно найти на вторичном рынке по самым разным ценам.

Классические автомобили продолжают вызывать интерес среди автолюбителей и коллекционеров. Один из культовых отечественных седанов — ВАЗ-2103, известный как "трешка", сегодня можно найти на вторичном рынке по самым разным ценам. По данным 110km.ru, стоимость этой модели варьируется от 35 тысяч до 2,5 миллионов рублей, причем самый дешевый вариант продают в Омской области, а самый дорогой — в Москве. Ожидается, что после выхода фильма "Жига", главной звездой которого стал именно этот автомобиль, спрос на модель вырастет, а вместе с ним и цены.

В Омской области, в селе Муромцево, можно приобрести самый дешевый ВАЗ-2103 за 35 000 рублей. Автомобиль 1976 года выпуска имеет пробег всего 27 800 километров, однако его состояние оставляет желать лучшего. Продавец указывает на ржавчину днища, неисправности двигателя и электрики, а также отсутствие свидетельства о регистрации. Вдобавок у машины дубликат ПТС, что может усложнить процесс покупки.

Немного дороже — 60 000 рублей — просят за рабочий ВАЗ-2103 в Омске. Этот экземпляр, выпущенный в 1974 году, проехал 50 000 километров. По словам владельца, "машина имеет свои нюансы", но на ходу, пороги и днище целые, а с документами все в порядке. Автомобиль готов к продаже, причем продавец открыт к торгу или обмену на мототехнику.

За 305 000 рублей в Хасавюрте можно приобрести ВАЗ-2103 ярко-оранжевого цвета с серьезными доработками. Автомобиль 1976 года выпуска оснащен панорамным люком, кожаным салоном, светодиодными фарами и современной аудиосистемой. Несмотря на возраст, машина находится в хорошем состоянии, не имеет следов коррозии и полностью готова к эксплуатации.

В Саратовской области на продажу выставлен один из первых экземпляров ВАЗ-2103, выпущенных в 1972 году. Этот автомобиль относится к редкой первой серии, которая насчитывала всего 1 500 машин. Продавец утверждает, что двигатель, стекла и салон (изготовленный в Италии) — оригинальные, а пробег составляет 100 000 километров. Машина требует небольших вложений по кузову, но в целом сохранилась неплохо. Стоимость — 1 000 000 рублей.

Самый дорогой ВАЗ-2103 продается в Москве за 2 500 000 рублей. Автомобиль 1976 года выпуска, окрашенный в синий цвет, сохранился в идеальном состоянии благодаря бережному уходу владельцев. За почти 50 лет он проехал всего 9 750 километров, никогда не использовался зимой, не попадал в ДТП и даже не перевозил курильщиков. Машина остается в первозданном виде, что делает ее привлекательной для коллекционеров.

Фото: unsplash (Roman Synkevych)