Для обнаружения борщевика в Петербурге задействуют систему ИИ

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга приступила к реализации инновационного проекта по борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского. Внедрена специальная система на основе искусственного интеллекта, способная оперативно распознавать распространение вредоносного сорняка на городской территории.

Инициатором старта проекта выступил вице-губернаторЕвгений Разумишкин. Специалисты ГАТИ детально подготовили нейросеть, продемонстрировав ей все этапы роста борщевика, что позволяет эффективно выявлять растение на ранних стадиях.

Новая технология уже активно применяется: восемь передвижных комплексов "Городовой" ежедневно обследуют территорию по 186 маршрутам, охватывая весь город. Эти комплексы оснащены функцией автоматической фиксации очагов распространения борщевика.

Уже получены первые практические результаты: восемь владельцев земельных участков были привлечены к ответственности за непринятие мер по уничтожению растений. Штраф за нарушение составляет 100 тысяч рублей.

Контроль нарушений полностью автоматизирован: нейросеть самостоятельно отслеживает ситуацию, а после уплаты штрафов повторно проводит осмотр участка, удостоверяя факт устранения проблемы.

Фото: Pxhere