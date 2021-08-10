Видео инцидента с участием сына Стаса Пьехи ставит под сомнение версию о жестоком избиении мальчика

Канал Piter.TV изучил записи камер наблюдения, расположенных в дачном поселке под Петербургом, где ранее произошел инцидент с участием сына певца Стаса Пьехи. Ни одна из камер не зафиксировала описанное матерью мальчика «жестокое избиение» ребенка соседкой Ириной Безбордовой. Зато на видео попали активные и травмоопасные игры сына артиста, который в день ЧП и в последующие даты вел себя как совершенно здоровый ребенок.

В июле 2021 года информационное поле взорвала новость о нападении на 7-летнего сына Стаса Пьехи, которое якобы случилось на территории престижного дачного комплекса под Рощино. Семейство экс-жены певца Натальи Горчаковой обвинило соседку по даче Ирину Безбородову в том, что она "жестоко избила" ребенка, нанеся ему "черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы". Делом заинтересовался СК России и лично Александр Бастрыкин, силовиками было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" (ч. 1, ст. 115 УК РФ). Сами же родители Пьехи-младшего на протяжение двух недель с момента ЧП регулярно информировали прессу об ухудшающемся состоянии ребенка, который страдает от "головных болей", "тошноты" и "сонливости".

В распоряжении нашей редакции появились записи с камер видеонаблюдения, установленных на общем участке дачного комплекса, где и развернулся конфликт между двумя семьями. Полученные сведения ставят под сомнение версию событий, озвученную Натальей Горчаковой.

Фотофакт: мальчик выбегает во двор поиграть после ЧП, но родственники тут же заносят его обратно - соседи не должны видеть ребенка здоровым

Под вопросом оказалась и степень ущерба, нанесенного мальчику, и хронология происшествия. Более того, в некоторых случаях создается впечатление, что родственники ребенка делают все для того, чтобы создать у соседей иллюзию его травмирования.

Первые сомнения и нестыковки

Напомним, по версии Натальи Горчаковой, 18 июля 2021 года между Пьехой-младшим и Ириной Безбородовой произошел конфликт. Мальчик якобы проткнул бассейн Безбородовых после детской ссоры, за что многодетная мать жестоко избила проказника. Информация о степени полученных травм поступала исключительно от самой Горчаковой со ссылкой на местных врачей, которые обследовали ребенка сразу после инцидента. Однако большинство СМИ писали о сотрясении мозга и ушибах как о медицинском факте.

Первые сомнения в версии Горчаковой прозвучали в эфире телеканала "Россия-1", где один из очевидцев происшествия заявил: случившееся сложно назвать избиением. Ирина Безбородова на его глазах тащила мальчика за руку, после чего он споткнулся и упал на газон. При этом ударов, способных привести к ушибам и сотрясению мозга, Пьехе-младшему никто не наносил.

"Она схватила за руку, он споткнулся и упал. Ничего такого не было. Он после этого 2 дня бегал", - заявил герой сюжета

У пользователей социальных сетей вызвал вопросы и тот факт, что родители "избитого мальчика" вывели историю в публичную плоскость только спустя двое суток с момента ЧП. При этом вопреки записям в Instagram Натальи Горчаковой об оперативной госпитализации ребенка, в реальности он оказался в местной больнице более, чем через сутки после избиения. Документальные подтверждения травмирования ребенка и вовсе не были представлены общественности.

Вскоре холдинг "Известия" уточнил: конфликт между матерью троих детей и сыном певца имел место, но по другой причине. По данным СМИ, после инцидента с бассейном, Ирина Безбородова увидела соседского мальчика в собственном доме рядом с ее спящим годовалым ребенком. Именно эти действия напугали петербурженку, после чего она и потащила мальчика на улицу за руку. Но опять-таки факт "избиения" был подвергнут сомнению.

Что зафиксировали камеры наблюдения?

Piter.TV решил разобраться в ситуации. Мы изучили записи со всех доступных камер наблюдения, установленных на общем дачном участке в Рощино в период с 18 по 21 июля 2021 года.

Сразу скажем – ни одна из камер не фиксирует какого-либо физического контакта между Безбордовой и Пьехой-младшим 18 июля 2021 года. Это не означает, что женщина не касалась мальчика – возможно, ЧП произошло на территории ее дома или в "слепой зоне". Однако найти видеокадры с подтверждением избиения нам не удалось. Зато удалось найти немало противоречий между увиденным на документальных кадрах и озвученной в СМИ картиной происшествия.

1. Мальчика точно не били сразу после поломки бассейна. Ключевые события описываемого дня – поломка бассейна и последующая ссора двух семейств - попали в объектив системы видеонаблюдения. С 15.00 по 15.25 видно, как мальчик систематически пытается навредить соседскому бассейну. Сначала он вытаскивает из него мотор, подключенный к насосу и гибкой трубке. Затем – целенаправленно протыкает острым предметом. После этого – пинает ногами и сдавливает руками, "прыгает" на прорванном участке.

Примерно 15.30 в кадре появляется Ирина Безбородова. Она обсуждает с ребенком случившееся, пытается починить бассейн в течение 15 следующих минут.

Время от времени Ирина Безбородова отчитывает виновника, но даже не приближается к нему. В течение следующих 20 минут (вплоть до 15.51) к ним присоединяются взрослые соседи из дома Горчаковых, ситуация накаляется, однако ребенок спокоен, речи об избиении не идет.

В какой-то момент Безбородова и Пьеха-младший расходятся в разные стороны. Вновь у бассейна все участники конфликта появляются после 16.15. И, судя по кадрам, именно в промежутке между 15.50 и 16.15 и произошел "инцидент с избиением": градус конфликта возрастает в разы.

2. Сразу после инцидента мальчик не выглядит травмированным. Он не боится Безбородову и продолжает доламывать бассейн. В период с 16.15 по 17 часов на площадке у бассейна разгорается дискуссия между представителями обеих семей. Именно в это время было записано видео разборок между Безбордовой и Горчаковой, разлетевшееся по социальным сетям. Однако все это время маленький Пьеха (уже избитый) находится у поломанного агрегата.

Он бегает и прыгает, подходит к обидчице и общается с ней, неоднократно пытается порвать сдувшийся бассейн. Сложно поверить, что так может вести себя 7-летний мальчик со множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой. В это же время его родители не пытаются предпринять каких-либо усилий по госпитализации или оперативному лечению мальчика.

3. Следующие два дня ребенок ведет себя активно и не выглядит больным. Вечером того же дня, а также в течение всего 19 июля камеры регулярно фиксируют активное и даже спортивное поведение мальчика. Вот он стоя качается на качелях через 15 минут после предполагаемого избиения. Вот раскачивает гамак. Устраивает пробежки.

Родители контактируют с мальчиком, не проявляя беспокойства о состоянии "избитого". При этом речь идет, напомним, о сотрясении мозга, тошноте, многочисленных ушибах и ЧМТ. Даже в момент приезда участкового днем 19-го июля мальчик выбегает его встречать, как ни в чем не бывало. Ребенок активно участвует в отсмотре видео, на глазах у полицейского играет с соседскими ребятами.

4. Поездка к врачам и загадочная скорая помощь. В социальных сетях под сториз из стен больницы Наталья Горчакова написала: "пришлось поехать в больницу, чтобы быстро получить помощь специалистов". Но анализ материалов с камер видеонаблюдения показывает – это "быстро" случилось лишь через сутки после возможного избиения – 19 июля 2021 года. До этого мальчик не покидал территорию общего участка. Интересная деталь: по возвращению из больницы, ребенка заносят в домик на руках, создается впечатление серьезных проблем со здоровьем. Однако, когда через час сын певца бодро выбегает во двор, его тут же ловит один из родственников и срочно заносит внутрь коттеджа. Возможно, чтобы соседи не заметили лишней активности от "травмированного ребенка".

Еще через сутки, 20 июля, к участку подъехала машина "скорой помощи", однако медики не стали забирать ребенка с собой. Да и осмотр продлился всего 20 минут: с 14.40 до 15.03. Тем временем в СМИ в тот же день появились новости о "госпитализации ребенка", что тоже не соответствует действительности.

5. Детали. Видеозаписи в целом объясняют несостыковки во многих публикациях СМИ. Например, многие журналисты ставили под сомнение факт повреждения бассейна со стороны мальчика. Репортеры "России-1" показали крупным планом целый и исправно работающий бассейн рядом с домиками. Однако по камерам видно – изначально на детской площадке стояли 2 бассейна, и бассейн Безбородовых был действительно серьезно поврежден. Оставшийся целым другой бассейн принадлежит семейству Пьехи. Не подтверждаются и слова родственников Пьехи о том, что повреждение можно было исправить с помощью изоленты. Оказывается, помимо прокола была повреждена и конструктивная часть объекта, это четко зафиксировано на видео.

Хайп на собственном сыне или реальная трагедия – продолжение следует

Судя по нарастающей волне откровений со стороны родственников мальчика – история с избиением 7-летнего сына певца не думает затухать. Совсем недавно Стас Пьеха поделился историей о приступах головной боли и тошноты, которые якобы испытывает ребенок после инцидента. Кроме того, в ответ на запрос Piter.TV областной СК РФ подтвердил факт возбуждения уголовного дела. А значит банальным примирением стороны вряд ли обойдутся.

Но вот факт наличия в деле материалов судмедэкспертизы в том же СК подтвердить не смогли. Во всяком случае, на момент составления журналистского запроса. Это вызывает еще больше вопросов к родителям ребенка, заявлявших: экспертиза проведена и зафиксировала конкретные травмы.

Камеры же указывают нам на следующие нестыковки в деле:

- Ирина Безбородова действительно поймала мальчика в момент поломки бассейна, но в течение 15 минут после этого просто отчитывала его, не пуская в ход кулаки;

- камеры не зафиксировали сцены избиения мальчика и вообще физического контакта между ними в день инцидента (впрочем, контакт мог произойти в том же доме Безбородовой, если Пьеха-младший туда действительно проник после ЧП с проколом);

- в первые минуты после предполагаемого ЧП мальчик не боялся подходить к обидчице, более того, на ее глазах доламывал злосчастный бассейн;

- в последующие дни ребенок постоянно играл в активные игры, в том числе, травмоопасные, контактировал с другими детьми, бегал на глазах у полицейского, что ставит под сомнение сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы;

- вопросы вызывает и крайне неоперативная реакция родителей пострадавшего в вопросе обращения к врачам и загадочный визит "скорой помощи", которая не стала забирать пациента для экстренной госпитализации.

Канал Piter.TV и дальше будет изучать эту тему, в том числе – мы ищем свидетелей происшествия для подготовки собственного расследования. Продолжение следует…

