В Петербурге могут ввести 50% скидку на штрафы за платную парковку

В Госдуме РФ поддержали данный законопроект.

В Госдуме РФ поддержали законопроект, позволяющий региональным властям вводить скидки в размере 50% для автомобилистов, которым выписан штраф за нарушение правил пользования платной парковкой. Данный законопроект был летом внесен на рассмотрение петербургским ЗакСом.

Предлагается разрешить региональным властям устанавливать 50% скидку на оплату штрафа в случае его оплаты в течение 20 дней со дня вынесения штрафа.

Многие считают, что данная мера будет стимулировать своевременную оплату штрафов и поможет снизить уровень задолженности по ним.

Где припарковаться в центре Петербурга: полное руководство с лайфхаками от водителей.

Фото: Piter.tv