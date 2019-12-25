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На севере Петербурга школьник едва не погиб из-за пьющей матери
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На севере Петербурга школьник едва не погиб из-за пьющей матери

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Оказалось, что мальчик близко к сердцу воспринимал ситуацию, что его мама периодически выпивает.

В Петербурге девятилетний мальчик едва не выпал из окна из-за любви его 50-летней матери к алкоголю. Трагедии удалось избежать, на место оперативно приехали полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv.

Оказалось, что мальчик близко к сердцу воспринимал ситуацию, что его мама периодически выпивает. Также он и ранее высказывал некие мысли о смерти, несмотря на юный возраст. Ребёнок был госпитализирован в детский психиатрический центр.

В отношении матери составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В обстоятельствах разберутся полицейские. Мальчик проживает с 67-летним отцом, 50-летней матерью, и 12-летней сестрой.

Ранее на Piter.tv: После гибели мальчика в Орехово возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, ребенок, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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