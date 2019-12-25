После гибели мальчика в Орехово возбудили уголовное дело

Инцидент произошел на базе отдыха.

После гибели 14-летнего мальчика в Орехово следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Ребенок получил электротравму, когда забрался в трансформаторную будку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 5 июня.

Инцидент произошел накануне. Дотронувшись до оголенного провода, мальчик получил серьезные травмы. Он упал на землю и умер.

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