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После гибели мальчика в Орехово возбудили уголовное дело
Сегодня, 20:00
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После гибели мальчика в Орехово возбудили уголовное дело

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Инцидент произошел на базе отдыха.

После гибели 14-летнего мальчика в Орехово следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления СК России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело. Ребенок получил электротравму, когда забрался в трансформаторную будку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 5 июня. 

Инцидент произошел накануне. Дотронувшись до оголенного провода, мальчик получил серьезные травмы. Он упал на землю и умер. 

Ранее на Piter.tv:  мужчина выстрелил из ружья в соседского ребенка в Белоострове.

Фото: Pexels

Теги: полиция, уголовное дело, удар током, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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