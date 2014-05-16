Состоялось торжественное открытие Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина

Комплекс площадью около 13 тысяч квадратных метров способен принять более 1100 спортсменов.

В Калининском районе Санкт-Петербурга открылся новый многофункциональный спортивный комплекс Школы олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина. Этот объект был построен по поручению Президента России и стал важным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Комплекс площадью около 13 тысяч квадратных метров способен принять более 1100 спортсменов. Здесь предусмотрены залы для занятий дзюдо, фехтованием, стрельбой и художественной гимнастикой. Новый центр также оборудован для проведения международных соревнований и подготовки атлетов к участию в олимпийских дисциплинах. Кроме того, в комплексе созданы условия для реабилитации и тренировок участников специальной военной операции.

Открытие спортивного центра приурочено к 55-летию "Клуба Дзюдо Турбостроитель", в котором начинал свою карьеру знаменитый тренер Анатолий Рахлин. В честь этого события клуб был награждён Орденом Почёта, а Школа олимпийского резерва получила сертификат на приобретение нового оборудования.

Фото: Смольный