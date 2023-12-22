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Петербургских водителей предупредили о возможных сбоях при оплате стоянки
Сегодня, 13:49
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Петербургских водителей предупредили о возможных сбоях при оплате стоянки

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Оплата стоянки через паркоматы может быть нестабильной из-за проведения технических работ.

Водителей Петербурга предупредили о возможных сбоях в системе оплаты парковочных мест 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Оплата стоянки через паркоматы может быть нестабильной из-за проведения технических работ. Отмечается, что остальные способы внесения оплаты осуществляются в обычном режиме. 

Петербургским владельцам машин принесли извинения за причиненные неудобства. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Госдуме предложили снизить штрафы за неоплаченную парковку. Водителям предлагается предоставлять скидку в 50%, если они оплатят штраф в течение 20 дней.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, сбои в работе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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