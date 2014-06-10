В Петербурге зафиксирован рост турпотока на 5–7% в летний период

Особое внимание привлекают иностранные туристы: за отчётный период их число выросло на 11%, достигнув показателя в 400 тысяч человек.

В летний сезон (май–сентябрь) число туристов, посетивших Санкт-Петербург, увеличилось на 5–7% по сравнению с предыдущим годом. Председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич объявил об этом на международной туристической выставке "Отдых", организованной ТАСС.

Особое внимание привлекают иностранные туристы: за отчётный период их число выросло на 11%, достигнув показателя в 400 тысяч человек. Анализируя структуру въездного туризма, выяснилось, что наибольший интерес к городу проявляет иностранная аудитория из дальних стран — их доля составила 57%, в то время как туристы из ближнего зарубежья (страны СНГ) составили оставшиеся 43%.

Международная выставка "Отдых", проходящая с 10 по 12 сентября в московском "Тимирязевом центре", открыла традиционный осенне-зимний туристический сезон в России. Ключевой темой мероприятия в этом году стала концепция "Туризм вне глобализации". Экспозиция Санкт-Петербурга представлена множеством экспонатов, демонстрирующих разнообразные достопримечательности города, включая музеи, гостиницы, медицинские учреждения и прочие предприятия туристической сферы.

Фото: Piter.TV