Рост цен на лекарства существенно замедлился в Петербурге

В 2024 году в Петербурге заметно замедлился рост цен на лекарственные препараты, достигнув всего 12 %. Согласно данным издания "Ведомости Северо-Запад", средняя цена одной упаковки медикаментов увеличилась до 526,1 руб.

Это связано с общим снижением уровня инфляции, которая в декабре прошлого года составила лишь 4,75 % — минимальный уровень с начала пандемии COVID-19. При этом общий объем реализованных препаратов уменьшился ещё сильнее: было продано около 177,37 млн упаковок, что меньше показателя предыдущего года почти на полтора процента. Годом ранее рынок также сокращался, потеряв примерно 5,1 %, и составлял тогда порядка 180 млн упаковок.

Что касается доли отечественной продукции, то она сократилась незначительно — на 0,2 процентных пункта, сохранившись на уровне 59,4 %. Однако доля отечественного производства в денежном выражении выросла до 44,2 %, увеличившись на 1,5 процентных пунктов.

