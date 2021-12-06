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Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым
Сегодня, 19:49
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Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым

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Вода будет поступать в течение двух недель.

Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Она блокировала поступление воды в Крым. Об этом 26 февраля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается.

Сергей Аксенов.

Вода была перекрыта еще в 2014 году. Канал находится в Херсонской области. Ожидается, что вода придет на полуостров в течение двух недель. 

Местные жители сделали 26 февраля кадр в поселке Советский. Они отметили, что вода начала прибывать.

Также в Минобороны РФ сообщили о наступлении "по всем направлениям" на Украине. 

Фото: Известия, ВКонтакте / СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ

Теги: вода, крым, северо-крымский канал
Категории: Лента новостей, Новости России,

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