Российские военные взорвали дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым

Вода будет поступать в течение двух недель.

Российские военные уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Она блокировала поступление воды в Крым. Об этом 26 февраля сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается. Сергей Аксенов.

Вода была перекрыта еще в 2014 году. Канал находится в Херсонской области. Ожидается, что вода придет на полуостров в течение двух недель.

Местные жители сделали 26 февраля кадр в поселке Советский. Они отметили, что вода начала прибывать.

Также в Минобороны РФ сообщили о наступлении "по всем направлениям" на Украине.

Фото: Известия, ВКонтакте / СЕВЕРНАЯ СТОРОНА СЕВАСТОПОЛЬ