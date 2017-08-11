Режиссер фильма "Принц" рассказала, как выбирали актеров для новой семейной картины

В Санкт-Петербурге продолжается съемка семейного приключенческого фильма "Принц". Режиссер Анна Курбатова рассказала, почему главными героями стали бигли и почему проект для команды стал настоящим экспериментом.

В Санкт-Петербурге продолжается съемка семейного приключенческого фильма "Принц", в котором главными героями стали собаки породы бигль.

С любыми животными сложно работать, а бигли совсем не самая простая порода, не самая послушная. Анна Курбатова, режиссер

Создатели рассматривали разные варианты породы, однако в итоге остановились именно на биглях. При выборе учитывали размер собак, их подвижность, особенность характера и будущую работу с компьютерной графикой.

Не менее внимательно проходил и кастинг для актеров. Роли родителей главного героя исполнили Зоя Бербер и Константин Плотников, а мальчика Артема сыграл Максим Матузный.

Когда выбираешь актеров детей, самое важное, чтобы они были хорошими актерами. Это органика, данные и талант. Анна Курбатова, режиссер

Даже участники массовых сцен проходили специальный отбор. Для эпизода конкурса "Собаки, похожие на хозяев" пригласили профессиональных собаководов, которое самостоятельно подготовили костюмы для себя и своих питомцев.

Если картина найдет отклик у зрителей, создатели не исключают, что история получит продолжение.

Видео: Piter.TV