В этом году стартует капремонт колледжа Петербургской моды

Например, на основной и запасных лестницах установят современные ограждения и поручни из нержавеющей стали.

В 2025 году в колледже Петербургской моды пройдет капитальный ремонт. Работы уже начались, сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь.

Запланированы восстановление покрытия кровли и ее частичная замена. На третьем и четвертом этажах отремонтируют учебные лаборатории и классы, актовый зал, заменят напольное покрытие и осветительные приборы. Кроме того, будет выполнен ремонт санузлов с заменой водопроводных и канализационных коммуникаций. На основной и запасных лестницах установят современные ограждения и поручни из нержавеющей стали.

Ранее мы рассказывали о том, что КГИОП требует провести реставрацию виллы Айнола через арбитраж.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей