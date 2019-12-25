Ремонт кровли в выборгской школе №7 приостановили

Подрядчик обнаружил аварийные элементы и запросил разрешения на работы у комитета по культуре.

Ремонтные работы на кровле крыши школы №7 в Выборге приостановили. Как рассказали в пресс-службе администрации МО "Выборгский район" ЛО, причиной стали аварийные элементы под самой крышей, которые нашел подрядчик. Кладка этих бетонных элементов весом 40-50 кг оказалась почти полностью разрушена, они нависали над пешеходной частью.

По словам подрядчика, в ходе проектирования обнаружить эти элементы и проблемы с кладкой было невозможно. Оголил проблему только демонтаж. Теперь организация ждет разрешение комитета по культуре на проведение работ в здании-памятнике: подрядчик оперативно провел обследование проблемного участка и направил в комитет соответствующий проект. Как только компания получит разрешение, ремонт продолжится и завершится в ближайшее время. На данный момент выполнено 60% работ.

Отмечается, что учащиеся школы №7 на время работ переведены в другие школы и гимназии. Провести ремонт планировалось летом, но заявки от организаций появились позже, что сдвинуло сроки работ.

Тем временем, в Петербурге реставрируют печи Усадебного дома парка "Монрепо".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО