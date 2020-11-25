В Петербурге реставрируют печи Усадебного дома парка "Монрепо"

Печи из парка "Монрепо" одни из самых крупных в России, каждая весит около 2 тонн.

В Петербурге реставрируют чугунные печи Усадебного дома парка "Монрепо". Уникальные печи, изготовленные в Дании, сохранились предположительно с момента постройки усадьбы в начале XIX века. Реставрацией печей занимается ПО "Возрождение" и творческая мастерская под руководством Рустама Игамбердиева, члена Союзов художников России и Франции.

Эта печь та, которую мы сейчас готовы показать, она вся в разборе, удобно видеть все элементы, которые были внутри. Нам кажется, что самое интересное показать сейчас то, что не увидят зрители потом. Рустам Игамбердиев, член Союза художников России



Старинные печи из Монрепо одни из самых крупных в России — их вес превышает 2 тонны. Реставраторы разобрали печи по деталям и обнаружили следы предыдущих реставраций и исторические кирпичи. Таких кирпичей осталось всего пять, их передадут в музей. Сейчас печь загрунтовали, чтобы увидеть существующие недостатки. Затем печь перекрасят в другой цвет, варианты обсуждаются с архитекторами.

Весной 2021 года три печи вернутся в Усадебный дом парка "Монрепо". Реставрацию всего парка планируют завершить в декабре 2021 года.

Фото и видео: Piter.TV