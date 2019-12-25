Реконструкцию исторического ансамбля "Дача Макарова" закончили на юге Петербурга

В Красносельском районе Петербурга завершился масштабный проект реставрации и обновления территории исторического ансамбля "Дача Макарова" ("Елизино"), включивший строительство современного многофункционального стадиона.
Главной задачей специалистов было сочетание бережного отношения к культурному наследию и создание современной спортивной инфраструктуры. Раньше на участке располагалась спортивная площадка предприятия "Электронмаш", которая длительное время находилась в запустении и покрылась дикорастущими растениями.
Работы проводились с учётом особой ценности территории как объекта культурного наследия, сохранившего черты старинного парка с двумя террасами древнего Литоринового моря, прудом и аллеей вековых дубов вдоль Петергофского шоссе.
Исполнителем реконструкции выступила городская организация "Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района". Весь процесс реализации осуществлялся при тесном взаимодействии с сотрудниками КГИОП. Этот проект реализуется в рамках программы городских властей "Здоровье петербуржцев".
Благодаря проекту жители района получили новую спортивную зону, гармонично интегрированную в исторический ландшафт и создающую благоприятные условия для занятий спортом и отдыха.
Ранее мы сообщили о том, что аукционы на право аренды объектов в Апраксином дворе состоятся в конце октября.
Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все