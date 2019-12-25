Реконструкцию исторического ансамбля "Дача Макарова" закончили на юге Петербурга

Работы проводились с учётом особой ценности территории как объекта культурного наследия.

В Красносельском районе Петербурга завершился масштабный проект реставрации и обновления территории исторического ансамбля "Дача Макарова" ("Елизино"), включивший строительство современного многофункционального стадиона.

Главной задачей специалистов было сочетание бережного отношения к культурному наследию и создание современной спортивной инфраструктуры. Раньше на участке располагалась спортивная площадка предприятия "Электронмаш", которая длительное время находилась в запустении и покрылась дикорастущими растениями.

Работы проводились с учётом особой ценности территории как объекта культурного наследия, сохранившего черты старинного парка с двумя террасами древнего Литоринового моря, прудом и аллеей вековых дубов вдоль Петергофского шоссе.

Исполнителем реконструкции выступила городская организация "Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района". Весь процесс реализации осуществлялся при тесном взаимодействии с сотрудниками КГИОП. Этот проект реализуется в рамках программы городских властей "Здоровье петербуржцев".

Благодаря проекту жители района получили новую спортивную зону, гармонично интегрированную в исторический ландшафт и создающую благоприятные условия для занятий спортом и отдыха.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга