Рейтинг кредитоспособности Петербурга оценили на наивысшем уровне

Согласно рейтингу, город на Неве "характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости".

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на наивысшем уровне по национальной шкале для РФ со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе Смольного.

Согласно рейтингу, город на Неве "характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости".

Наивысшая оценка Петербурга обусловлена сильным уровнем развития экономики, сбалансированным исполнением бюджета, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая бюджетная автономия, гибкость расходной части бюджета, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей. Пресс-служба Смольного

Высокий уровень развития экономики определен следующей характеристикой: объем ВРП за 2023 год составил 12,2 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4% выше уровня 2022-го. Кроме того, на комфортном уровне находится инвестиционный климат. Объем инвестиций в основной капитал за прошлый год сложился на уровне 1,2 трлн рублей, и это на 3,4% выше уровня предыдущего года в сопоставимых ценах.

Долг Петербурга за 2023 год снизился на 0,4% и составил 88,1 млрд рублей. Наибольший удельный вес приходится на облигационные займы (72,1%), долю бюджетных кредитов (27,9%).

В случае благоприятного сценария по итогам 2024 года прогнозируется снижение долга на 17,2% до 72,9 млрд рублей в связи с плановым погашением части облигационных займов, а также плановым погашением бюджетных кредитов. Долговая нагрузка при этом снизится до 6,3% (без учета ИБК до 3,8%). Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в 2024 году в Петербурге сократилась доля льготной ипотеки.

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