В Петербурге сотрудники ГАИ проверили шумные автомобили

У 41 транспортного средства уровень издаваемого шума в процессе работы двигателя превысил установленные законодательством предельно допустимые нормы.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга в течение недели провели в городе профилактические мероприятия под названием "Шум".

Как рассказали в МВД, при помощи сертифицированного прибора для замера уровня шума полицейские остановили для осмотра более 560 автомобилей, большинство из которых проверку прошли. Однако у 41 транспортного средства уровень издаваемого шума в процессе работы двигателя превысил установленные законодательством предельно допустимые нормы.

В подавляющем большинстве случаев это связано с самовольным техническим апгрейдом автомобиля. В результате владелец получил повышенные силовые характеристики двигателя с побочным эффектом – завышенным уровнем шума.

Водители данных автомобилей привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: 8.23 – за превышения нормативов уровня шума и 12.5 – за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

Регистрация данных транспортных средств аннулирована, их номерные знаки изъяты в архив. Возобновить учет и вновь сесть за руль "шумных" авто их владельцы смогут только после устранения всех нарушений.

Видео: МВД