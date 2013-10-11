Рецидивист украл у спящего в электричке пассажира поясную сумку

Мужчина лишился кошелька, телефона и документов.

Транспортные полицейские поймали злоумышленника, укравшего у спящего в электричке из Луги в Петербург пассажира поясную сумку. Как рассказали в пресс-службе ведомства, уснувший мужчина лишился документов, кошелька и мобильного телефона.

Полиция быстро разыскала вора, им оказался 34-летний житель Пушкинского района Ленобласти, ранее неоднократно судимый за грабежи и кражи. Как выяснилось, похищенный у пассажира смартфон злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении рецидивиста возбудили новое уголовное дело о краже, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Вора поместили под подписку о невыезде

Ранее мы писали, что неизвестный украл из храма в Парголово золотые украшения.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийский линейный отдел МВД России на транспорте