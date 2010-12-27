Эксперт: стать "аграрной державой" России позволит развитие смежных отраслей

Программа импортозамещения, стартовавшая в России в 2014 году положительно сказалась на сельском хозяйстве, где увеличился общий объем выпуска. По словам Минсельхоза Александра Ткачева, Россия может стать ведущей аграрной державой.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия, благодаря рекордному урожаю зерновых и общему высокому развитию агропромышленного комплекса, может стать ведущей в мире аграрной державой. По его мнению, нужно стремиться к удвоению доли агропромышленного комплекса в российском ВВП.



Экономист Дмитрий Адамидов считает, что полностью назвать аграрной державой Россию нельзя, ведь в стране есть проблемы с развитием смежных областей, также проблема заключается в погодных условиях и слаборазвитых технологиях.



Впрочем, эксперт заметил, что проблемы заключаются не только в этом. Первичная переработка сырья и снижение качества продукта тоже вносят свою лепту.



По мнению Дмитрия Адамидова, чтобы России стать аграрной державой нужно производить сельскохозяйственную инфраструктуру в нужном количестве и надлежащем качестве.