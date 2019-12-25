Разыскивается 24-летняя женщина, устроившая квартирную поножовщину в Мурино

Обе пострадавшие женщины были госпитализированы.

Полиция Всеволожского района разыскивает женщину, устроившую квартирную поножовщину в Мурино. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 12 марта в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях двух женщин в квартире дома 8 по Охтинской Аллее в Мурино. Прибывшими полицейскими было установлено, что 21-летняя девушка находилась в компании своей 24-летней знакомой в гостях. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в ходе которого 24-летняя девушка схватила нож и ударила им в грудь и спину свою более младшую знакомую, а также нанесла ножевые ранения в области шеи своей 44-летней матери, после чего с места скрылась.

Обе пострадавшие женщины были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья). Подозреваемую разыскивают.

В квартире на Товарищеском проспекте мужчина убил жену и ударил ножом тещу.

Фото: Piter.tv