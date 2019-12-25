Полицейские раскрыли кражу из квартиры-мастерской пенсионера на Гатчинской

Подозреваемый в данном преступлении был задержан в ходе служебной поездки в московском аэропорту Внуково.

Сотрудники полиции Петроградского района Петербурга спустя два года смогли раскрыть кражу денег из квартиры-мастерской пенсионера, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по дорогу и области.

13 сентября 2023 года 64-летний пенсионер сообщил полицейским, что неизвестный злоумышленник проник в его двухкомнатную квартиру-мастерскую, расположенную на четвертом этаже дома номер семь по Гатчинской улице, и похитил деньги в сумме 4 166 000 рублей из шкафа. Затем преступник скрылся на автомобиле марки Hyundai Solaris. Было возбуждено уголовное дело.

8 марта сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе служебной поездки в московском аэропорту Внуково был задержан подозреваемый в данном преступлении — ранее судимый 37-летний гражданин Азербайджана. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина крушил автобусную остановку на Партизана Германа.

Фото: Piter.TV