В Ленобласти местный житель "выключил" железнодорожные светофоры

Оперативникам удалось задержать ранее судимого злоумышленника.

Сотрудниками Витебского отдела МВД России на транспорте была раскрыта кража кабелей между станциями Торковичи и Оредеж Северной столицы. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, который, похитив кабель с дроссель трансформатора, отключил светофоры. В ходе следствия было установлено, что ранее судимый житель Лужского района решил подзаработать и ночью украл медные дроссельные кабели на общую сумму около 24 тыс. рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 "Кража". Максимальная санкция по это статье составляет наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: УТ МВД России по СЗФО