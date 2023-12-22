В этом году 10 тысяч школьников смогут найти работу в Петербурге

Чтобы получить работу, надо пройти регистрацию на сайте "Работа в России", опубликовать резюме и подать заявление в центр занятости.

В Петербурге в этом году более 10 тыс. девушек и юношей школьного возраста смогут устроиться на работу. Для этого им нужно будет обратиться в службу занятости. Временные рабочие места подросткам предлагают общественные организации, коммерческие компании и госпредприятия. В 2024 году ентр творческого развития и гуманитарного образования детей "На Васильевском" принял на работу 11 ассистентов педагогов дополнительного образования. У ребят будет собственный наставник, который поможет освоить профессию. Кроме того, школьники смогут устроиться на работу в общепит, музеи, в городские парки и оранжереи. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Как рассказала руководитель отдела проектно-исследовательской деятельности СПБООПМ "Мир молодежи" Мария Кулинич, для трудоустройства подростку нужно собрать документы, оформиться в комании, начать трудовой стаж. Школьник будет получать официальную зарплату с вычетом всех налогов, с отчислениями в социальный фонд.

Чтобы получить работу, надо пройти регистрацию на сайте "Работа в России", опубликовать резюме и подать заявление в центр занятости. Денежное вознаграждение зависит отработанного времени. Отметим, что в период учебы подростки могут работать не более двух часов. В каникулы трудовой день составляет четыре часа.

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