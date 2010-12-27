Пятилетняя гарантия на сейф valberg оказалась рекламной уловкой

В авторизованном сервисе по ремонту сейфов промет отказались осуществить гарантийный ремонт сейфа, который перестал закрываться

В редакции piter.tv перестала закрываться сейф производства компании Промет. Обратившись в авторизованный сервис центр мы узнали о том, что наша проблема является стандартной для данных сейфов, однако она не является гарантийным случаем. В сервис центре пояснили, что гарантия распространяется только на сам сейф, а не на замок и на электронную начинку. Однако в сейфе фактически кроме замка есть только металлические конструкции выход из строя которых фактический невозможен.

Таким образом в сервис центре признали, что неисправность является характерной для данных сейфов, то есть является их конструктивной недоработкой, но устранять ее по гарантии в сервис-центре не намерены.

ПитерТВ предупреждает, что 5-и летняя гарантия на сейфы производства компании Промет является рекламной уловкой.