Путин на цифрах доказал, что экономика России растет

Владимир Путин рассказал журналистам о рекордно низкой инфляции и рекордно высоких инвестициях в экономику РФ.

В ходе пресс-конференции Владимира Путина журналисты усомнились в факте роста экономики РФ. В ответ на это глава государства озвучил официальные данные, которые подтверждают, что экономика вышла из рецессии.

Экономика - она все-таки растет. Это очевидный факт, здесь нет никаких приписок. У нас рост ВВП 1.6%, рост промышленного производства тоже 1.6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году опять будет под 3% рост, у нас рекордный урожай - это самый большой урожай за всю историю. Такого урожая никогда не было. Растет экспорт, мы вышли на 1-е место в мире по экспорту зерновых. Это блестящий показатель. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства также рассказал об основных причинах роста. По его мнению, правительство справилось с падением цен на нефть и западными санкциями.