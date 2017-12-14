Путин на цифрах доказал, что экономика России растет

В ходе пресс-конференции Владимира Путина журналисты усомнились в факте роста экономики РФ. В ответ на это глава государства озвучил официальные данные, которые подтверждают, что экономика вышла из рецессии.
Экономика - она все-таки растет. Это очевидный факт, здесь нет никаких приписок. У нас рост ВВП 1.6%, рост промышленного производства тоже 1.6%. При этом очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. В этом году опять будет под 3% рост, у нас рекордный урожай - это самый большой урожай за всю историю. Такого урожая никогда не было. Растет экспорт, мы вышли на 1-е место в мире по экспорту зерновых. Это блестящий показатель.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства также рассказал об основных причинах роста. По его мнению, правительство справилось с падением цен на нефть и западными санкциями.
Наше развитие стало опираться на внутренний спрос, что очень важно для любой экономики. Мы вышли из рецессии и перешли к уверенному развитию. У нас инвестиции в основной капитал 4.2%. Прямые иностранные инвестиции в два раза больше, чем в прошлом году. И инфляция рекордно низкая за всю историю России - 2.5 % на данный момент. Дефицит бюджета - 2.2%, а будет еще меньше. У нас идет явное оздоровление и рост экономики.Владимир Путин, президент РФ