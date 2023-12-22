В Культурно-досуговом центре "Максим" 31 марта покажут завораживающую дух постановку. Начало в 16:00. Для зрителей старше 12 лет.

Петербуржцам предлагают увидеть биографический мюзикл "Пушкин. Рок. Любовь". В основу проекта легла история жизни Александра Сергеевича Пушкина.

Артисты расскажут о биографии поэта с документальной точностью. Вы узнаете о жизни творца с момента его рождения до обретения им бессмертия. Режиссер изобразил писателя живым, ярким, многогранным человеком со всеми слабостями и достоинствами. Вы узнаете много нового о пороках и подвигах поэта, его любимых людях и неприятелях.

Композитор — Виктор Плешак;

Либретто — Олег Ернев;

Режиссер — Мурат Калов;

Балетмейстер — Карина Петрусенкова;

Художник по костюмам Алеся Исаева;

Музыкальный руководитель — Михаил Голиков.

На сцену выйдут артисты ФДМ. Играть для зрителей будет Симфонический оркестр Ленинградской области.

Фото: предоставлено организатором

