В Историко-литературном музее в Пушкине расскажут о послевоенном городе

Попасть на лекцию можно по билету в музей.

В субботу, 6 мая, в Пушкине пройдет лекция "День Победы", на которой посетителям расскажут, каким был город после Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

Мероприятие проведут в Историко-литературном музее. Лекция начнется в 13:00.

Поговорим о состоянии города в послевоенное время и о том, как отстраивался роскошный пригород Ленинграда. Пресс-служба администрации Пушкинского района

Попасть на лекцию можно по билету в музей. Добавим, что оплатить билеты можно по Пушкинской карте.

Историко-литературный музей находится на Леонтьевской улице, д. 28, лит. А.

Ранее на Piter.tv: в музее "Царскосельская коллекция" открылась выставка Александра Манусова.

Фото: ГМЗ "Царское Село"