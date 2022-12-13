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В Историко-литературном музее в Пушкине расскажут о послевоенном городе
Сегодня, 12:33
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В Историко-литературном музее в Пушкине расскажут о послевоенном городе

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Попасть на лекцию можно по билету в музей.

В субботу, 6 мая, в Пушкине пройдет лекция "День Победы", на которой посетителям расскажут, каким был город после Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в tg-канале администрации района.

Мероприятие проведут в  Историко-литературном музее. Лекция начнется в 13:00. 

Поговорим о состоянии города в послевоенное время и о том, как отстраивался роскошный пригород Ленинграда.

Пресс-служба администрации Пушкинского района

Попасть на лекцию можно по билету в музей. Добавим, что оплатить билеты можно по Пушкинской карте.

Историко-литературный музей находится на Леонтьевской улице, д. 28, лит. А.

Ранее на Piter.tv: в музее "Царскосельская коллекция"  открылась выставка Александра Манусова.

Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теги: великая отечественная война, день победы, историко-литературный музей, история, память, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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