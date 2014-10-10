Из Пулково после ограничений уже отправили более 20 рейсов

В Петербурге была отменена угроза БПЛА. Аэропорт Пулково начал работу по согласованию с соответствующими органами.
На 9:00 по московскому времени аэропорт Пулково принял и отправил более 20 рейсов и 3 тысяч пассажиров. С запасных аэродромов ожидается 15 бортов.
Задержаны на 2 и более часов – 30 рейсов. Специалисты работают над восстановлением расписания.
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Фото: Piter.tv (архив)
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