Двух мужчин поймали в бутылками и канистрами с алкоголем без акцизных марок

На Волхонском шоссе задержали двух граждан, у которых в машине были емкости с, предположительно, контрафактным алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти 17 июня.

Двух иностранных граждан заметили в 12 часов во время патрулирования территории. Номерные знаки "Рено Логан" были зарегистрированы в другом регионе. Росгвардейцы увидели через стекло, что в салоне лежат четыре пластиковые пятилитровые бутылки с неустановленной жидкостью.

В ходе проверки выяснилось, что в немаркированных бутылках находилась алкогольная продукция. В машине лежали не только канистры, но и бутылки — 24 шт. На них не было акцизных марок. Сопровождающих документов у владельцев не было.

Теперь мужчины подозреваются в транспортировке контрафактного алкоголя.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО