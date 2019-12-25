Рейды по проверке такси начались в Невском районе

Основной акцент сделан на проверку наличия у водителей необходимой документации, соблюдения правил допуска к вождению автомобилей, соответствия требованиям миграционного законодательства и трудового права в отношении иностранных граждан.

Инспекторы ГИБДД приступили к проведению серии специальных операций по проверке таксистов в Невском районе Петербурга. Мероприятия нацелены на улучшение ситуации в сфере таксомоторных перевозок и усиление мер защиты пассажиров.

Основной акцент сделан на проверку наличия у водителей необходимой документации, соблюдения правил допуска к вождению автомобилей, соответствия требованиям миграционного законодательства и трудового права в отношении иностранных граждан.

Отдельное внимание уделено борьбе с нелегальным извозом. Полицейские проводят активные проверки на предмет выявления случаев оказания услуг без разрешения, нарушения стандартов безопасности и ведения незарегистрированного предпринимательства.

Подобные операции призваны решить целый комплекс задач: уменьшение числа правонарушений в секторе такси, повышение уровня безопасности перевозки пассажиров, установление четкости в работе официальных перевозчиков и защита законных интересов добросовестных предпринимателей.

Работа по профилактике нарушений будет проводиться регулярно в рамках комплексного подхода к контролю качества предоставляемых такси-услуг и повышению безопасности граждан при пользовании транспортом.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга пресекли более 8 тыс. попыток уклонения от платы за парковку.

Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти